Miley Cyrus | il vestito del videoclip di Flowers era una frecciatina a Jennifer Lawrence? La popstar risponde alle voci

Da due anni, il vestito dorato di Miley Cyrus nel videoclip di "Flowers" continua a scatenare interrogativi tra i fan: era una frecciatina a Jennifer Lawrence? La popstar ha finalmente rotto il silenzio, chiarendo le malelingue e rispondendo alle voci, lasciando tutti con un sorriso e un po’ di curiosità in più. Ma qual è davvero il segreto dietro quell'abito brillante?

A due anni dall’uscita della hit che le ha garantito la vittoria di un Grammy Award, i fan si chiedono ancora se quell’abito dorato fosse un riferimento a Jennifer Lawrence, protagonista di Hunger Games e co-star di Liam Hemsworth, storico ex di Miley. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Miley Cyrus: il vestito del videoclip di Flowers era una frecciatina a Jennifer Lawrence? La popstar risponde alle voci

