Milei | ‘il premier spagnolo Sánchez è un teppista’

In un clima di tensione acceso, Milei ha scatenato il pubblico con un acceso discorso, gridando: "Viva la libertà, maledizione. Morte al socialismo!" mentre la folla rispondeva con cori offensivi verso Sánchez. Un episodio che mette in evidenza come le passioni politiche possano esplodere anche in contesti internazionali, lasciando spazio a domande sulla tolleranza e il rispetto reciproco nel dibattito pubblico.

''Viva la libertà, maledizione. Morte al socialismo!'' ha gridato Milei dal podio, mentre la folla ha risposto scandendo parole offensive verso Sánchez.

Javier Milei attacca Pedro Sánchez al Forum economico di Madrid - Il Forum economico di Madrid si è trasformato in un palcoscenico infuocato, quando Javier Milei ha scosso gli animi con un attacco diretto a Pedro Sánchez.