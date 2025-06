Milei a Madrid | l' inflazione in Argentina sarà solo un ricordo

In un clima di tensioni e polemiche, Javier Milei sbarca a Madrid dopo il suo viaggio in Italia, portando con sé un messaggio forte e diretto. Critiche al premier Pedro Sanchez e un passato di scontri diplomatici caratterizzano questa visita, mentre l’inflazione argentina sembra ormai un ricordo lontano. Cosa riserverà questo incontro tra leader così contrastanti? Scopriamo insieme le ultime novità sulla scena politica internazionale.

Madrid, 9 giu. (askanews) - Il presidente argentino Javier Milei dopo la visita in Italia è arrivato in Spagna, a Madrid, dove ha criticato il premier spagnolo Pedro Sanchez, definendolo un "truffatore". Il discorso arriva dopo varie tensioni tra i due leader, che già lo scorso anno si erano scontrati quando Milei aveva suggerito che la moglie di Sanchez fosse "corrotta", spingendo Madrid a richiamare il suo ambasciatore da Buenos Aires. Milei ha parlato al Forum economico di Madrid in un discorso apertamente critico con Sanchez, incentrato sulla difesa delle politiche economiche della sua amministrazione.

