milano padel asd femminile conquista lo scudetto della serie a di padel

Milano Padel Asd femminile ha scritto una nuova pagina nella storia del padel italiano, conquistando il primo scudetto al di fuori di Roma e dimostrando che la competizione si gioca sul campo, non solo nella capitale. In due giorni di pura adrenalina, la squadra ha superato ogni aspettativa, sfruttando strategia e determinazione, anche senza la presenza della numero 1 mondiale. La vittoria di Milano segna l’inizio di una nuova era nel panorama del padel nazionale…

Roma non è più l’unica e invincibile capitale del padel italiano. Per la prima volta da quando è stata creata, nel 2015, la Serie A della racchetta corta celebra il trionfo di un club che non ha sede nel Lazio. Il Milano Padel Asd femminile ha infatti conquistato lo Scudetto al termine di due giorni intensi, sfruttando sia il proprio status di team favorito (nonostante l’assenza della numero 1 del mondo, Paula Josemaria), sia - va detto - l’assenza delle storiche dominatrici dell’Aniene che non si sono iscritte alla manifestazione quest’anno. Le ragazze della società meneghina, guidate da coach Matteo Savoldi, hanno prima portato a casa una dura semifinale contro l’Happy Village Terni (2-1) e poi hanno gestito facilmente la finale con il Maluva Firenze (2-0). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net