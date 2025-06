Milano esplode di musica due serate da record con Party Like a Deejay

Milano si trasforma in un palcoscenico di energia contagiosa, con due serate indimenticabili firmate Party Like a Deejay. La quinta edizione dell’evento targato Radio Deejay ha infiammato l’Arco della Pace, attirando un pubblico entusiasta e artisti di primo piano. Un vero e proprio trionfo musicale che conferma Milano come capitale delle notti da ricordare. E questa festa di suoni e luci promette di diventare un appuntamento sempre più imperdibile nel cuore dell’estate.

(Adnkronos) – Due serate in festa. Una line-up ricchissima e un pubblico travolgente, questi gli ingredienti principali della quinta edizione di Party Like a Deejay, l’evento musicale targato Radio Deejay, che ha animato l’Arco della Pace di Milano per due sere consecutive, sabato 7 e domenica 8 giugno 2025. Un appuntamento ormai fisso nel calendario dell’estate . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano esplode di musica, due serate da record con Party Like a Deejay

In questa notizia si parla di: Deejay Serate Party Like

Milano esplode di musica, due serate da record con Party Like a Deejay - Sabato 7 e domenica 8 giugno, una quinta edizione senza eguali per la festa di Radio Deejay a Milano ... Leggi su msn.com

Party Like a Deejay, le pagelle dei look: Achille Lauro brillante (9), Albertino animalier (7), Clara e Fedez coordinati (7,5), Gaia sexy (8) - Come ogni anno Radio Deejay ha celebrato il suo compleanno in piazza tra la gente con tanta musica e tanti cantanti, che si sono esibiti dal vivo sul palco di "Party Like a Deejay". Leggi su msn.com

Party like a Deejay, il successo della festa cresce: +15% rispetto al 2024 - 000 le persone che hanno preso parte ai principali stage live: dati che segnano un record di numer ... Leggi su repubblica.it