Milano, città di stile e innovazione, si distingue anche in estate per le sue piscine pubbliche, ma il panorama attuale desta preoccupazione. Su otto centri balneari, cinque sono ancora chiusi o in fase di ristrutturazione, e la loro riapertura potrebbe portare a tariffe più alte che rischiano di escludere molti cittadini dal piacere di un tuffo rinfrescante. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa ci attende questa estate.

Degli otto centri balneari pubblici presenti a Milano ben cinque sono chiusi da anni per lavori di ristrutturazione o sono avviati verso una gestione privata, con il rischio di un aumento delle tariffe non più sostenibile per molti: sono le piscine Argelati, Lido, Scarioni, Saini e Suzzani, in grado di accogliere oltre 100mila bagnanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

