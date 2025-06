Milano banlieue maranza assaltano minimarket in corso Porta Ticinese lanci di bottiglie e pugni al gestore la folla in fuga - VIDEO

una scena di caos e paura tra i passanti. L'episodio, ripreso dalle telecamere, evidenzia ancora una volta le sfide della sicurezza urbana a Milano, dove l’incidenza di atti violenti mette a dura prova la serenità dei residenti e dei commercianti. La crescente presenza di gruppi di giovani problematici richiede interventi urgenti e mirati per garantire un ambiente più sicuro e tranquillo per tutti.

L'assalto del gruppo di ragazzi ha scatenato il panico tra la folla; continua a mancare la sicurezza in città Ancora episodi di violenza e criminalità a Milano. Nella notte tra il 7 e l'8 giugno, un gruppo di "maranza" ha assaltato un minimarket situato in corso di Porta Ticinese, causando da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, "maranza" assaltano minimarket in corso Porta Ticinese, lanci di bottiglie e pugni al gestore, la folla in fuga - VIDEO

