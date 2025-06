Milan un vecchio obiettivo in difesa è vicinissimo ad un club inglese

Il Milan, storico protagonista del calcio italiano, si avvicina a un importante cambio di rotta: un vecchio obiettivo in difesa potrebbe presto trasferirsi all'estero. Dopo aver inseguito Diego Coppola dell'Hellas Verona, ora Fabrizio Romano svela che il giovane difensore è molto vicino al Brighton, club inglese. Una mossa che potrebbe ridisegnare le strategie di mercato dei rossoneri, lasciando aperte nuove possibilità sul fronte difensivo.

Diego Coppola dell'Hellas Verona era un obiettivo del Milan fino a un mese. Fabrizio Romano dice che il difensore è vicino al Brighton. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, un vecchio obiettivo in difesa è vicinissimo ad un club inglese

Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye - Il Bologna festeggia un trionfo straordinario, sovvertendo ogni previsione e conquistando la Coppa Italia.

