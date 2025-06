Milan torna Bennacer | Allegri lo valuterà in ritiro Futuro da scrivere

Dopo un'esperienza in Francia, Ismaël Bennacer torna al Milan, pronto a riprendere il suo ruolo nel centrocampo rossonero. Con la decisione dell'Olympique Marsiglia di non esercitare il diritto di riscatto, l'algerino si prepara a essere valutato da Allegri in ritiro. Un gradito ritorno che apre nuovi scenari per il futuro del club e del giocatore. Il punto è: quale sarà il suo impatto nella prossima stagione?

L'Olympique Marsiglia non eserciterà il diritto di riscatto per il cartellino di Ismaël Bennacer, che farà dunque ritorno al Milan. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, torna Bennacer: Allegri lo valuterà in ritiro. Futuro da scrivere

