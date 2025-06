Milan scambio folle per Leao | la mossa gela la Juventus

Il calciomercato milanese si infiamma: il Milan mette a segno uno scambio folle per Leao, una mossa a sorpresa dalla Spagna che ha lasciato la Juventus senza parole. Tra colpi di scena e strategie imprevedibili, i rossoneri cercano di risollevare le sorti di una stagione complicata. La sfida ora è consolidare il progetto e tornare a lottare ai vertici del calcio italiano. La ripresa è appena iniziata, e tutto può ancora succedere...

L'attaccante milanista al centro di un nuovo intrigo, affare a sorpresa suggerito dalla Spagna: sconvolti i piani in Serie A Tanti i movimenti in programma in casa Milan, in un calciomercato che dovrà dare necessariamente delle risposte importanti ai rossoneri, dopo la dura annata trascorsa. La risalita sarà lunga e difficile, è stato sicuramente fondamentale come inizio affidarsi a figure come Tare e Allegri, per mettere le basi di un progetto solido e significativo. Ma di certo ci sono tante incognite, per capire che Milan vedremo nella prossima stagione, alla luce del fatto che diversi big potrebbero non esserci più.