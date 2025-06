Milan | Reijnders al Manchester City Maignan verso il Chelsea

Dopo i movimenti di Tijjani Reijnders e Mike Maignan, il mercato estivo si infiamma con altre novità. L’olandese ha completato le visite mediche con il Manchester City, puntando a conquistare subito il Mondiale per club e integrarsi rapidamente nel nuovo team. Intanto, il Milan si prepara a perdere Maignan, destinato al Chelsea. La sessione di mercato promette colpi ancora più sorprendenti, mentre le squadre italiane e inglesi sono pronte a scrivere il loro capitolo di questa intensa estate calcistica.

Dopo i giorni di Tijjani Reijnders, le ore di Mike Maignan. Ieri, il centrocampista ha effettuato le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del Manchester City: "Non si poteva più aspettare. L’obiettivo è partecipare al Mondiale per club con la nuova squadra e conoscere subito i compagni. Sono entusiasta", le parole dell’olandese ceduto per 55 milioni più 15 di bonus. Sempre dalla Premier e sempre in ottica Mondiale per club, ora gli occhi sono puntati su Maignan. Il portiere (e capitano) è in rottura con i rossoneri. L’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026, con ingaggio alzato a 5 milioni a stagione fino al 2029, è rimasto in stand-by per mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net