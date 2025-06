Milan né Svilar né Milinkovic | nome nuovo per il dopo Maignan

Il Milan si muove deciso verso il futuro, concentrandosi sulla delicata questione del dopo Maignan. Tra nomi caldi e nuove piste, la società rossonera cerca la soluzione ideale per consolidare la propria porta e mantenere alta la competitività. La priorità principale era quella di trovare nel minor tempo possibile un sostituto affidabile, e le ultime notizie suggeriscono che una novità importante potrebbe cambiare le carte in tavola, aprendo scenari interessanti per i prossimi mesi.

Il Milan sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso il tema del dopo Maignan è assoluto centrale. In tal senso, emerge una nuova pista che può rappresentare una svolta significativa per i rossoneri. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. I rossoneri stanno lavorando al proprio futuro e da questo punto di vista ci sono sempre delle novità significative. In tal senso, la priorità principale era quella di trovare nel minor tempo possibile sia il direttore sportivo, con la scelta che è ricaduta su Igli Tare, che il tecnico, con Massimiliano Allegri a mettersi alla guida di questo nuovo corso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, né Svilar né Milinkovic: nome nuovo per il dopo Maignan

