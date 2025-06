Milan mercato in fermento | Chukwueze tentato dal Betis Theo resiste all’Arabia

Il mercato del Milan è in piena turbolenza, con grandi nomi al centro delle trattative. Theo Hernandez resiste alle sirene dell'Arabia, mentre Chukwueze attira l'interesse del Betis. La squadra rossonera si prepara a decisioni cruciali che potrebbero ridisegnare il volto della rosa. Resta da capire quale sarà la strategia finale: mantenere i talenti o lasciarli andare?

l Milan si trova al centro di un vortice di mercato molto importante, specialmente sul fronte delle cessioni: Theo Hernandez e Chukwueze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, mercato in fermento: Chukwueze tentato dal Betis, Theo resiste all’Arabia

In questa notizia si parla di: Milan Mercato Chukwueze Theo

Mercato, continua la corte del Manchester City alla Serie A: nel mirino un big del Milan - Il Manchester City non smette di puntare i riflettori sulla Serie A, con un occhio attento al futuro.

Senza Champions, il Milan deve fare cassa. Cedere i giocatori meno centrali come Theo Hernandez, Chukwueze, Thiaw e Musah per recuperare i 100 milioni persi. #Milan #milannews24 #Calciomercato #theo #thiaw #musah #chukwueze #SerieA #Mercato Partecipa alla discussione

MERCATO MILAN: THEO HERNANDEZ VERSO L’ARABIA SAUDITA - MUSAH E CHUKWUEZE IN USCITA: LE ULTIME Partecipa alla discussione

Milan, offerta di 15 mln dall'Atletico per Theo Hernandez. Betis interessato a Chukwueze - Il Milan ha ricevuto un'offerta di 15 milioni di euro dall'Atletico Madrid per Theo Hernandez. Leggi su sport.sky.it

Theo Hernandez, l'Atletico Madrid offre 15 milioni: il Milan chiede un sensibile aumento - Dopo il no di Theo Hernandez all'Al Hilal prosegue la trattativa con il club spagnolo, intanto il Betis si interessa a Chukwueze ... Leggi su msn.com

Milan, sondato Chukwueze dal Betis: per Theo, l’offerta dell’Atletico è bassa - Il punto Milan sulle uscite: Chukwueze è stato sondato dal Betis, per Theo è bassa l'offerta dell'Atletico e non c'è l'apertura per l'Al- Leggi su gianlucadimarzio.com