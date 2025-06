Milan Maignan vuole Chelsea | ore decisive per arrivare a dama | CMIT

Il futuro di Mike Maignan si infiamma: il portiere francese, desideroso di cambiare aria, spinge per un trasferimento al Chelsea, mentre il Milan cerca di blindarlo. Dopo un’estate ricca di tensioni e trattative, il destino del numero uno rossonero si gioca sulle ultime battute di mercato. La sfida tra le ambizioni di Maignan e le strategie del Milan si avvicina a un punto di svolta decisivo: cosa riserverà il futuro a questo protagonista?

Le ultimissime sul futuro del portiere transalpino. Il giocatore vuole lasciare il club rossonero il prima possibile La storia d’amore tra il Milan e Mike Maignan è ormai agli sgoccioli. Dopo l’intesa sul rinnovo raggiunta in inverno e il passo indietro di Giorgio Furlani, il francese si è irrigidito, decidendo di non trattare più il prolungamento del contratto. Maignan al Chelsea: pressing del francese, contatti col Milan per arrivare a dama (LaPresse) – Calciomercato.it Massimiliano Allegri ha sperato, che con il suo arrivo e quello di Igli Tare, la trattativa per il rinnovo potesse riaprirsi, ma così non è stato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Maignan vuole Chelsea: ore decisive per arrivare a dama | CM.IT

