Milan in nazionale Gimenez a segno col Messico Intanto Pavlovic e Jovic…

Il Milan si conferma protagonista anche in campo internazionale, con i suoi giocatori che brillano in diverse Nazionali. Gimenez ancora a segno col Messico, mentre Pavlovic e Jovic continuano a fare esperienza e a mettere in mostra il loro talento. Un vero orgoglio per i tifosi rossoneri, che seguono con passione le imprese dei propri beniamini oltre i confini italiani. La rete di Gimenez è solo l'inizio di un'estate ricca di emozioni e successi.

Sono diversi i giocatori del Milan che hanno giocato con le proprie nazionali. Dal gol di Gimenez alle presenze di Jovic e Pavlovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan in nazionale, Gimenez a segno col Messico. Intanto Pavlovic e Jovic…

