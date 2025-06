Milan il Chelsea aumenta l'offerta per Maignan | il portiere attende il via libera ore decisive per la cessione

Il Chelsea non si dà per vinto e intensifica la sua pressione su Maignan, il portiere del Milan desiderato dai Blues. Dopo aver visto respinta la prima offerta, i londinesi sono pronti a rilanciare con una proposta più allettante, mettendo in gioco ore decisive che potrebbero cambiare gli equilibri di mercato. L’attesa cresce: sarà questa la volta buona per il trasferimento? Restate sintonizzati, le prossime ore riveleranno il destino di Maignan.

Il Chelsea è in pressing totale per l`arrivo di Mike Maignan. Dopo la prima offerta rifiutata da parte del Milan nel corso degli ultimi giorni,.

Calciomercato Milan, Maignan al Chelsea? Arriva la prima mossa dei Blues - Il calciomercato entra nel vivo con il Chelsea che sembra aver messo nel mirino Mike Maignan, portiere del Milan.

Il #Chelsea alza l'offerta per ottenere il via libera dal #Milan per #Maignan a 23.5 milioni di euro Ore di attesa per capire il futuro di Mike, ormai lontanissimo dal poter restare ancora in rossonero. I Blues hanno fretta di chiudere perché il #calciomercato

Ore decisive per il futuro di Mike Maignan: il Chelsea prepara una nuova offerta dopo il no a quella da 15M. Il Milan, intanto, si muove per il dopo-Mike: contatto per Svilar (4M a stagione), Milinkovic-Savic prima alternativa. Occhio anche a Caprile. #Milan #C

