Milan Bennacer torna indietro | il Marsiglia non lo riscatta e Allegri lo aspetta in ritiro

Milan Bennacer torna a far parlare di sé: il Marsiglia, dopo aver deciso di non riscattarlo, apre le porte a una nuova opportunità. Allegri lo attende in ritiro, pronto a offrirgli una seconda chance. Dopo un passaggio difficile, il centrocampista algerino potrebbe trovare nuova linfa e motivazione sotto la guida del tecnico toscano, pronto a rilanciarlo e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

I transalpini avrebbero dovuto versare dodici milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma il rendimento dell'algerino è stato giudicato insufficiente. Lui potrebbe però trovare nuovi stimoli sotto la guida di Max. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Bennacer torna indietro: il Marsiglia non lo riscatta e Allegri lo aspetta in ritiro

