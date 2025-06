Milan | Bennacer rientra ma il futuro è un rebus tra Allegri e il Marsiglia

Con il rientro di Bennacer previsto per il 7 luglio, il Milan si prepara a riaccendere il centrocampo, ma il futuro del 4-2-3-1 resta un rebus tra le scelte di Allegri e l’interesse del Marsiglia. Tra questioni tattiche e di mercato, il club rossonero si trova di fronte a un’incerta trattativa che potrebbe ridisegnare le strategie estive. La sfida adesso è decifrare quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda.

