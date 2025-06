Milan Allegri l’ha chiesto alla Juve | è un fedelissimo

Milan e Allegri, un binomio che si rinnoverà: il tecnico rossonero avrebbe puntato su un fedelissimo della Juventus, cercando di rafforzare la rosa con un volto noto e di fiducia. Sono giorni intensi all’interno del club meneghino, con Tare e Allegri concentrati a completare la squadra al più presto. Le sfide imminenti richiedono una preparazione impeccabile, perché i rossoneri vogliono partire col piede giusto già dalla prima ufficiale dell’anno.

L’allenatore rossonero guarda in casa bianconera per andare a rinforzare la rosa. E c’è un ‘fedelissimo’ che potrebbe raggiungerlo nella nuova esperienza Sono giorni di duro lavoro in casa Milan. Tare e Allegri sono al lavoro per riuscire a completare nel minor tempo possibile la rosa così da essere pronti già per la prima sfida ufficiale dell’anno. Le difficoltà avute nella stagione appena trascorsa costringeranno i rossoneri ad esordire sin da subito in Coppa Italia. Un primo test fondamentale per capire anche il livello della rosa. Naturalmente ora la priorità rappresentata dai giocatori da portare in rossonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it