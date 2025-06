Mika Hakkinen cosa ci faceva il campione di Formula 1 a Viterbo | FOTO

Mika Hakkinen, leggenda della Formula 1 e due volte campione del mondo, ha scelto Viterbo come destinazione per una breve vacanza, sorprendendo i fan con un soggiorno tra le bellezze del centro storico. Niente pit stop in pista, ma un momento di relax e scoperta per il pilota finlandese, che si è lasciato immortalare in compagnia della famiglia. Alla fine, anche i grandi campioni hanno bisogno di ricaricare le batterie lontano dai riflettori.

Altro che pit stop. Alla fine è diventata una breve vacanza a Viterbo quella di Mika Hakkinen, leggenda della Formula 1 e due volte campione del mondo. Negli ultimi giorni il pilota finlandese, 61 anni, è stato avvistato in diversi luoghi del centro storico insieme alla moglie e alla figlia e si.

