MigrantiFdi in missione sicurezza a Lampedusa | ‘ha cambiato volto grazie a Meloni’

Lampedusa, un tempo segnata da sfide e criticità, ha visto un radicale mutamento grazie all'impegno deciso del governo Meloni. La delegazione di Fdi, in missione sull’isola, ha sottolineato come le azioni concrete abbiano trasformato il volto di questa terra, mettendo al centro soluzioni reali e efficaci. In un panorama politico spesso diviso tra sterili battaglie ideologiche, l’Italia dimostra che si può fare: ora, il futuro di Lampedusa si scrive con risultati tangibili.

Roma, 9 giu. (askanews) – “Lampedusa ha cambiato volto grazie al governo Meloni”. È il messaggio che la delegazione di Fdi oggi in missione sull’isola consegna in una diretta facebook a fine giornata. “Mentre altri pensano a battaglie ideologiche, magari facendo spendere decine di milioni di euro agli italiani per nulla, abbiamo dimostrato che Fdi e il governo si occupano di risolvere tanti problemi agendo con concretezza e serietà”, afferma il presidente dei deputati Galeazzo Bignami che spiega il senso della missione: “Siamo venuti qui per verificare lo stato di questa isola bellissima spesso erroneamente relegata al tema dell’immigrazione, tema su cui abbiamo potuto registrare importanti miglioramenti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

