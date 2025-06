Migranti e delegazione Fdi a Lampedusa Arianna Meloni | Le politiche funzionano l' isola è tornata a sperare

In un momento cruciale per Lampedusa, la delegazione di Fratelli d'Italia guidata da Arianna Meloni ha portato speranza e nuove politiche. Dopo anni di abbandono e crisi, l'isola ha ritrovato il suo splendore grazie a interventi mirati che stanno migliorando la vita di chi lì vive. Questo segnale positivo dimostra che le strategie del governo funzionano e aprono la strada a un futuro più stabile e solidale.

"È stata una bella giornata, abbiamo segnato un po' le linee guida di quelle che sono state le politiche del governo Meloni sul tema dell'immigrazione. Questa è una bellissima isola che era stata abbandonata e che era totalmente al collasso e nella disperazione e oggi è tornata a sperare".

Meloni Politiche Isola Tornata

