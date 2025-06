Miglianico festeggia il nuovo stadio e la promozione in seconda categoria | inaugurato il Flli Ciavatta

Miglianico celebra con entusiasmo il suo nuovo stadio e la meritata promozione in seconda categoria, con l’inaugurazione del rinnovato campo “F.lli Ciavatta”. Una serata magica, all’insegna della passione sportiva e dello spirito di comunità, ha unito abitanti e sportivi per festeggiare un importante traguardo. La riqualificazione del campo rappresenta un simbolo di rinascita e orgoglio locale, rafforzando il senso di appartenenza. Questa festa segna l’inizio di un futuro ancora più brillante per Miglianico.

Una serata all'insegna della festa, dello sport e dello spirito di comunità ha segnato sabato scorso, 7 giugno, l'inaugurazione del rinnovato campo sportivo comunale "F.lli Ciavatta" di Miglianico, restituito alla cittadinanza dopo significativi lavori di riqualificazione realizzati dal Comune.

