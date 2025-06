Mici appena nati abbandonati in una scatola per strada due sono morti Spari contro un gatto nel ravennate

L'orrore si ripete in Romagna: mici appena nati abbandonati in una scatola, due dei quali purtroppo morti, e un gatto vittima di spari nel Ravennate. I volontari dell'ENPA di Lugo sono intervenuti, portando alla luce episodi di violenza che scuotono la nostra comunità. È ora di reagire e proteggere i più indifesi: gli animali meritano rispetto e cura, non violenza e abbandono.

Ancora episodi di violenza contro gli animali in Romagna, in particolare contro dei gattini appena nati. A riportare i fatti sono i volontari dell'Enpa di Lugo. L'allarme è giunto da Mordano, in provincia di Bologna, ma al confine con il Ravennate, dove domenica marito e moglie stavano rientrando. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Mici appena nati abbandonati in una scatola per strada, due sono morti. Spari contro un gatto nel ravennate

