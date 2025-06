Michelin Le Mans Cup | Ebimotors a Le Mans orari ed info

Il weekend più atteso della stagione 2025 del Michelin Le Mans Cup sta per regalare emozioni indimenticabili al Circuit de la Sarthe. Proprio mentre si svolge la leggendaria 24 Ore di Le Mans, il sito si anima con le sfide di Ebimotors, che scenderà in pista a bordo della spettacolare Porsche 911 GT3 R numero 95, condotta da Broggi e Nicolae. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di motorsport!

E’ arrivato il fine settimana più importante della stagione 2025 del campionato Michelin Le Mans Cup. Sul celeberrimo Circuit de la Sarthe, negli stessi giorni in cui andrà in scena la 24 ore di Le Mans, vedremo in pista anche Ebimotors. A contorno del mondiale WEC, sul medesimo tracciato di oltre 13,5 km, vedremo sfrecciare la coloratissima Porsche 911 GT3 R numero 95, pilotata dal collaudato duo formato da fabrizio Broggi e da Sergiu Nicolae. I due piloti sono pronti a riscattare lo sfortunato precedente appuntamento francese di Le Castelet. Sui rettilinei dell’Hunaudières, nelle famosissime curve Porsche e Mulsanne e sui luoghi epici di uno dei tracciati più prestigiosi al mondo, la vettura numero 95 del team di Enrico Borghi darà filo da torcere agli avversari. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Michelin Le Mans Cup: Ebimotors a Le Mans, orari ed info

