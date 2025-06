michele fucili lascia la fc forsempronese 1949 dopo sei anni di successi

Dopo sei anni di successi, Michele Fucili lascia la F.C. Forsempronese 1949, un percorso ricco di emozioni e traguardi condivisi. La società ricorda con affetto il suo contributo come responsabile del settore giovanile, direttore sportivo e allenatore della prima squadra, segnando un capitolo importante nella storia del club. Ora, il suo cammino prosegue altrove, portando con sé un’eredità di passione e dedizione che resterà indelebile.

Sei anni di seguito e tante soddisfazioni è stato il percorso condiviso tra l’allenatore Michele Fucili e la societĂ F.C. Forsempronese 1949. A conclusione del rapporto la societĂ ha emesso una breve nota: "Si chiude quindi un’esperienza di vita oltre che sportiva visto che Michele, dopo essere stato responsabile del nostro settore giovanile negli anni 2000 e direttore sportivo nella stagione 2010-11, è stato al timone della prima squadra dal 2011-12 sino al 2013-14, per poi tornare a sedersi nella nostra panchina dal 2019-20 fino ad oggi. Con nove stagioni complessive di permanenza Michele Fucili ha eguagliato un’altra figura storia per il nostro sodalizio come Stefano "Tom" Tommasini alla guida del "Fosso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it