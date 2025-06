Michele Fiore il professore che Boffalora non vuole perdere | Cerco sempre di andare oltre i libri E ora spero di restare

Michele Fiore, il professore che Boffalora non vuole perdere, incarna la passione e la dedizione oltre i libri. A soli 34 anni, con un sogno di diventare direttore di un museo, ha scelto di insegnare, portando avanti un'iniziativa che ha commosso l'intera comunità . La sua storia dimostra come il cuore e la perseveranza possano trasformare un cammino inaspettato in un esempio di ispirazione.

Boffalora sopra Ticino, 9 giugno 2025 – Avrebbe voluto diventare direttore di un museo prestigioso ma il destino l’ha dirottato verso l’insegnamento (per la gioia di mamma Franca e papĂ Enzo che l’hanno sempre sognato docente). Parliamo di Michele Fiore, professore di 34 anni, salito alla ribalta per l’iniziativa portata avanti dai genitori e alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Boffalora Sopra Ticino. Una lettera, con tanto di firme, inviata all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e alla segreteria del ministro e del merito (all’attenzione del ministro dell’istruzione Valditara) in cui si chiede, a gran voce, di lasciare il docente a Boffalora Sopra Ticino (è destinato a spostarsi in una scuola in provincia di Varese). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michele Fiore, il professore che Boffalora non vuole perdere: “Cerco sempre di andare oltre i libri. E ora spero di restare”

