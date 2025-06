Michael Pereira resta in carcere | Un’azione lucida e crudele

Una vicenda agghiacciante che scuote la coscienza collettiva: Michael Pereira, 45 anni di origini brasiliane, resta in carcere dopo aver commesso un gesto crudele e calcolato. La sua azione, definita "lucida e crudele" dalla giustizia, ha portato alla morte della compagna in circostanze drammatiche e senza pentimento. La magistratura milanese non ha dubbi: si tratta di un episodio che richiede la massima attenzione e condanna.

Un’azione "lucida e crudele", seguita da una totale assenza di dolore per la morte della compagna o di pentimento. Il 45enne di origini brasiliane Michael Pereira ha "deliberatamente" appiccato il rogo in un ambiente chiuso, l’appartamento in viale Abruzzi 64, "consapevole" che la vittima sarebbe rimasta intrappolata all’interno e che la sua morte sarebbe stata "dolorosa e straziante". Con queste considerazioni la gip di Milano Anna Calabi motiva la sussistenza dell’aggravante della crudeltĂ riconosciuta al 45enne nell’ordinanza di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato e incendio doloso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michael Pereira resta in carcere: "Un’azione lucida e crudele"

