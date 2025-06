Mia figlia vuole andare a vivere con il suo papà | come gestire la situazione?

Capire i sentimenti di una bambina di soli 6 anni può essere complicato, ma è fondamentale ascoltare le sue esigenze e rassicurarla. La sua voglia di vivere con il papà nasce dalla curiosità e dall’amore, non da un desiderio di allontanarsi da te. È importante comunicare con delicatezza, creando un ambiente di fiducia, e trovare un equilibrio che favorisca il suo benessere emotivo. Vediamo come affrontare questa delicata situazione nel modo migliore.

Salve dottoressa, sono mamma di una bimba di 6 anni, e sono divorziata. Due anni fa il mio ex marito ha trovato una nuova compagna, che ora è in dolce attesa. Andiamo tutti molto d'accordo e la situazione non è tesa: sia io che lui abbiamo voltato pagina. Il problema è che mia figlia, sapendo che arriverà fra poco un fratellino o una sorellina, vorrebbe andare ora a vivere con il papà. In realtà abitiamo tutti abbastanza vicini e lei è libera di andare a trovare il papà quando vuole, non solo nei weekend. Non so davvero come gestire questa nuova situazione e questa nuova richiesta, e vorrei davvero che la bimba continuasse a vivere con me.