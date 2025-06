Mi hanno devastato la casa in pieno giorno Il dramma di Ferrero

Una domenica di terrore nel cuore di Roma per Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria. Verso le 14.40, la sua casa, a pochi passi da Piazza di Spagna, è stata saccheggiata da un gruppo di ladri che, dopo aver citofonato per verificare l’assenza delle persone, sono entrati impuniti, sottraendo tutto ciò che potevano. Un episodio che desta sconcerto e pone ancora una volta l’accento sulla vulnerabilità delle nostre città .

Disavventura romana per Massimo Ferrero. L'ex patron della Sampdoria ha trovato la sua casa devastata e saccheggiata di giorno a pochi passa da piazza di Spagna. 'Mi hanno devastato casa alle 14.40 di domenica. Prima hanno citofonato, per essere sicuri che non ci fosse nessuno e poi, a volto scoperto e impuniti, sono entrati in azione. Tre donne e un uomo mi hanno rubato tutto, in pieno giorno. Le telecamere li hanno ripresi perfettamente, pure quello che si è arrampicato fino alla finestra per entrare e saccheggiare una casa nel cuore di Roma, a un passo da piazza di Spagna''. Mai tanto 'inviperito',    Massimo Ferrero racconta all'Adnkronos il furto subito nella sua abitazione in via Gregoriana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Mi hanno devastato la casa in pieno giorno". Il dramma di Ferrero

In questa notizia si parla di: Casa Giorno Devastato Pieno

Pioggia nella casa popolare, Roggi (Arezzo Casa): "In un giorno abitazione riaperta, abbiamo preso a cuore la situazione" - In un giorno di pioggia intensa, la casa popolare di Roggi ad Arezzo ha vissuto un'allerta abitativa.

Ladri entrano in pieno giorno in casa e devastano le stanze (spostando anche i mobili): bottino di gioielli e famiglia sotto choc - Ennesimo raid dei ladro ed ennesima amara sorpresa per una famiglia residente nella periferia di San Stino. Leggi su ilgazzettino.it

Anziana pestata a sangue in casa: «Volto devastato, aggressione violentissima». L'orrore ad Alassio - Un'anziana di 70 anni è stata pestata a sangue in casa da uno sconosciuto in pieno giorno. Leggi su leggo.it

Furto in casa a rivalta di torino: ladri agiscono in pieno giorno e portano via auto e moto di famiglia - Un furto rapido e organizzato a Rivalta, frazione Pasta, ha scosso i residenti che chiedono maggior sicurezza e controlli dopo il furto di auto e oggetti preziosi in via Stupinigi. Leggi su gaeta.it