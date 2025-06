MFW Clear | testa e abilità per colpire la traversa

Alla Milano Football Week, l’adrenalina si accende tra sfide e sorrisi, dove colpire la traversa diventa un gesto di pura maestria sportiva. Non è solo fortuna, ma concentrazione e determinazione. Come sottolinea Francesca Farneti di Unilever, “Ogni performance dipende da noi e dalla nostra mente”. Prepariamoci a scoprire come il potere della mente possa fare la differenza anche nel gioco più semplice.

