Metro Linea 1 chiusura anticipata per quattro giorni di fila | gli orari delle ultime corse

La Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa temporaneamente la chiusura al pubblico per quattro giorni consecutivi, dal 9 al 12 giugno 2025. Questa misura, adottata da ANM, consentir√† di effettuare importanti verifiche in linea e prove sul materiale rotabile, garantendo successivamente un servizio pi√Ļ sicuro ed efficiente. Ecco gli orari delle ultime corse durante questo periodo di intervento.

La Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico per quattro giorni di fila. Anm, infatti, rende noto che per consentire attività di verifiche in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 giugno 2025, la principale linea.

