Meteo in arrivo il caldo africano | Italia come il Sahara per 7 giorni il Sannio già boccheggia

Preparatevi a un’ondata di calore senza precedenti: l’Italia si appresta ad affrontare ben 7 giorni di caldo africano, con temperature che rischiano di far sembrare il Sahara un’aria fresca. La seconda fase di questa ondata di calore promette di essere ancora più intensa, portando con sé polveri e sabbia che tingeranno i nostri cieli di ocra. Come prepararsi al meglio? Scopriamolo insieme!

Tempo di lettura: 2 minuti Verso 7 giorni di caldo africano. Questa settimana si registrerà infatti un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano: le temperature saranno in forte aumento e, in particolare, tantissima sabbia del deserto tingerà di ocra i nostri cieli. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un lungo periodo di caldo sull’Italia con un primo picco che si è avuto ieri e una seconda fase ancora più rovente da mercoledì 11 a domenica 15. Il mese di giugno, rileva l’esperto, sta registrando temperature anche di 6-8°C oltre la media previste per questo fine settimana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it