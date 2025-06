Meteo arriva il torrido caldo africano | incendi in Calabria e in Sicilia

L'anticiclone africano si prepara a conquistare l’Italia, portando ondate di calore estremo e incendi devastanti in Calabria e Sicilia. Con temperature che sfioreranno i 37 gradi, il paese si trova di fronte a una settimana rovente che richiede massima attenzione alla salute, specialmente per i soggetti più vulnerabili. È fondamentale conoscere i rischi e adottare misure di prevenzione per affrontare al meglio questa ondata di calore.

Stando alle previsioni dei prossimi giorni, il rovente caldo africano colpirà tutta l’Italia, dove si toccheranno picchi di 37 gradi. I prossimi 7 giorni, quindi, saranno all’insegna del caldo. Una situazione meteo, quindi, che porta a dover porre massima attenzione sulla salute, in particolar modo dei soggetti più fragili. REGIONI PIÙ COLPITE – Sebbene già nei . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

