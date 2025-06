Meteo a Palermo tempo stabile e ampiamente soleggiato | ma farà meno caldo

Mettiamo da parte il caldo intenso e prepariamoci a godere di giornate più miti e soleggiate a Palermo. Dopo i picchi record di domenica, con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi, questa settimana si presenta più fresca grazie all’arrivo di correnti settentrionali. Francesco ci guida attraverso le previsioni: un clima stabile, ideale per chi desidera uscire e vivere all’aria aperta senza rischi, rendendo Palermo ancora più affascinante in questo periodo.

Dopo i picchi di temperatura prossimi ai 38-40 gradi registrati domenica in alcune aree interne della Sicilia, la settimana appena iniziata si apre con un caldo più contenuto stante l'attenuazione dell'onda sub tropicale e l'arrivo di correnti da nord. Sono in sintesi le previsioni di Francesco.