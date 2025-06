Metal scrap can save the world | a Corleone in mostra le sculture di Salvo Vella

In un mondo sempre più attento all’ambiente, Salvo Vella trasforma il rifiuto in meraviglia. La sua mostra "Metal Scrap can Save the World", inaugurata il 5 giugno a Corleone, invita a riflettere sull’importanza del riciclo attraverso sculture straordinarie. Un’occasione unica per scoprire come l’arte possa essere un potente strumento di salvezza e consapevolezza, dimostrando che anche i materiali più umili possono contribuire a un futuro migliore.

L'artista internazionale Salvo Vella sceglie Corleone per celebrare il riciclo come arte che salva il mondo. In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, il 5 giugno, il Complesso monumentale S. Agostino ospiterà la straordinaria mostra "Metal Scrap can Save the World" dell'artista.

