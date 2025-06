Merz chiede ai tedeschi di lavorare di più per riconquistare il benessere del Paese

Friedrich Merz lancia un appello deciso ai tedeschi, chiedendo di lavorare di più per rilanciare il benessere nazionale. Un “sforzo colossale” necessario per rendere la Germania più efficiente e competitiva. Con dati OCSE che evidenziano come i tedeschi lavorino meno ore rispetto a italiani, greci e spagnoli, il cancelliere avverte: solo attraverso maggiore impegno collettivo si potrà uscire dalla recessione e ridare nuovo slancio al Paese.

Serve "un colossale sforzo " per rendere di nuovo la Germania "più efficiente ". Parola del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che in poche parole chiede ai concittadini di lavorare di più. Dalla sua ci sono i dati Ocse stando ai quali, ricorda Repubblica, i tedeschi lavorano meno ore rispetto a italiani, greci e spagnoli. Con il Paese in recessione, secondo il politico cristianodemocratico ed ex top manager di Blackrock la tendenza va invertita. Anche, magari, abolendo qualche festività. Ma soprattutto aumentando il tempo passato in ufficio o in fabbrica. La richiesta evidentemente stride con la crescente tensione dei lavoratori verso un sano equilibrio tra vita privata e vita lavorativa.

