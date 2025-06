Merilia Ciconte al MonzaBookFest 2025 con il suo romanzo La casa ultima

Il MonzaBookFest si conferma così un importante palcoscenico per scoprire nuovi talenti e approfondire le tendenze della letteratura italiana. Tra gli ospiti di quest'edizione, mercoledì 22 giugno 2025, spicca Merilia Ciconte, autrice sorianese ormai residente in Lombardia, nota per il suo avvincente romanzo “La casa ultima”. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di narrativa contemporanea che vogliono immergersi nelle storie più coinvolgenti del nostro tempo.

