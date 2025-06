Mercato Napoli spunta un nome per il centrocampo | azzurri alla finestra per il talento dalla Serie A

Il mercato del Napoli si anima con una novità: il club azzurro mette nel mirino un talento inedito della Juventus, aprendo nuovi scenari per il centrocampo. Tra la concorrenza e le strategie di Giovanni Manna, l’obiettivo è cogliere ogni opportunità per rinforzare la squadra. La corsa al talento continua, e il futuro azzurro potrebbe riservare sorprese sorprendenti. Restate sintonizzati: il calciomercato non smette mai di stupire.

Nome inedito per il centrocampo azzurro, occhio alla concorrenza e alle reali intenzioni di Manna. Tra i nomi sul taccuino di Giovanni Manna spunta quello, inedito, di un giocatore della Juventus. Il direttore sportivo del Napoli cerca di guardarsi intorno per cogliere qualsiasi opportunità presente sul mercato. L'edizione odierna di Tuttosport ha rivelato che il Napoli avrebbe attenzionato un centrocampista della Juventus, che nell'ultima stagione ha dimostrato di essere cresciuto molto in prestito. Si tratta di Fabio Miretti, classe 2003, che con la maglia del Genoa ha disputato forse la sua miglior stagione in carriera.

