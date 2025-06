Mercato Napoli possibile addio a sorpresa | può lasciare il fedelissimo di Conte

Il mercato del Napoli si infiamma: una possibile partenza a sorpresa scuote i tifosi e preoccupa Conte, che vede perdere uno dei suoi fedelissimi. La dirigenza azzurra è impegnata nel rafforzare la squadra, con grandi nomi come Kevin De Bruyne pronti ad arrivare. Ma chi potrebbe essere il prossimo ad andare via? La scommessa è aperta e le sorprese sono dietro l’angolo. Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa emozionante sessione di calciomercato.

La notizia terrorizza Conte e i tifosi partenopei: in arrivo un addio per una pedina importante del Napoli. È tempo di calciomercato in casa Napoli. La squadra guidata da Antonio Conte è molto attiva sul mercato, con la dirigenza azzurra che monitora continuamente i profili più interessanti ed adatti al gioco del tecnico. Si attende l’ufficialità nella trattativa con Kevin De Bruyne: il belga svolgerà le visite mediche e firmerà col Napoli. Nelle ultime ore, però, una notizia sta spaventando tutti i supporter del Napoli. Uno dei fedelissimi di Antonio Conte potrebbe dire addio al club partenopeo e accettare un trasferimento che metterebbe nei guai il tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, possibile addio a sorpresa: può lasciare il fedelissimo di Conte

In questa notizia si parla di: Napoli Conte Mercato Addio

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Il #Napoli punta #DeBruyne e Jonathan #David per convincere #Conte a restare. Osimhen verso l'addio: Al-Hilal in vantaggio. Sul mercato anche Frattesi, Zhegrova e Sané https://persemprecalcio.it/2025/05/28/il-napoli-sogna-in-grande-de-bruyne-e-david Partecipa alla discussione

Conferme all'anticipazione esclusiva sul clamoroso valzer delle panchine Ore decisive. Antonio Conte sempre più vicino all'addio al #Napoli direzione #Juventus ADL ha da tempo bloccato Massimiliano Allegri e sono già pronti i primi colpi di mercato ? Partecipa alla discussione

Addio Juve, anche Conte a mani vuote: è già a Roma - Ma bisogna comunque ricordare che anche la Roma è stata accostata ad Alejandro Garnacho, il quale è in uscita dal Manchester United. Leggi su asromalive.it

Allegri al Milan, Conte rimane al Napoli: il risiko degli allenatori - Nel pomeriggio del 3 giugno, il tecnico di Piacenza ha comunicato alla società la sua volontà di chiudere il ciclo dopo quattro anni esatti e accettar ... Leggi su msn.com

Ravezzani: "Addio Conte? La Juve non mi sembrava convinta! Il Napoli oggi rischia brutte figure" - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “Gli allenatori più appetibili sul mercato erano Allegri e Gasperini. Leggi su msn.com