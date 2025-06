Mercato Milan ultimo assalto dell’Al-Hilal per Theo Hernandez

Il mercato di gennaio si infiamma all'ombra della Madonnina: secondo Gianluca Di Marzio, l'Al-Hilal sta preparando il suo ultimo, deciso assalto a Theo Hernandez. Un possibile addio che scuote i tifosi rossoneri e apre nuovi scenari per il futuro del talento francese. Resta da scoprire se questa trattativa segnerà una svolta epocale o se il Milan riuscirà a blindare il suo esterno, continuando a puntare sulla sua crescita.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'Al-Hilal è pronto a sferrare l'ultimo assalto per Theo Hernandez, terzino francese del Milan.

