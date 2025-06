Mercato Milan occhi su Zinchenko in caso di addio di Theo A destra piace Dodo

Il calciomercato estivo infiamma il Milan, con i tifosi che sognano un cambiamento in difesa. Mentre Theo Hernandez potrebbe lasciare i rossoneri, il club pensa a Zinchenko come suo possibile successore sulla fascia sinistra. Ma attenzione: sul fronte destro spunta Dodo, pronto a rinforzare la rosa. Una strategia di mercato che potrebbe rivoluzionare il volto del Milan nella prossima stagione.

Il calciomercato estivo promette scintille per il Milan, specialmente sul fronte delle fasce. Via Theo Hernandez, dentro Zinchenko?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, occhi su Zinchenko in caso di addio di Theo. A destra piace Dodo

