Mercato Milan Maignan spinge per il Chelsea | via per il mondiale per Club?

Il mercato del Milan è in fermento e le ultime indiscrezioni rivelano che Maignan, il portiere francese, avrebbe spinto per lasciare i rossoneri in direzione Chelsea, puntando a garantirsi un posto nel Mondiale per Club. La sua volontà di trasferimento potrebbe cambiare gli equilibri della rosa e accendere nuove suggestioni per i tifosi. Resta da capire come si evolveranno le trattative nelle prossime settimane.

Il mercato del Milan è in ebollizione e, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Maignan sta spingendo per la cessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, Maignan spinge per il Chelsea: via per il mondiale per Club?

' MERCATO Mike #Maignan ha trovato l'accordo totale con il #Chelsea: contratto pluriennale pronto, manca solo l'intesa definitiva tra i club. Il #Milan è vicino a dire sì: attesi 18 milioni di euro. Chiusura possibile già domani. Intanto i r

Chelsea spinge per Maignan! Il #Chelsea insiste con il #Milan per Mike #Maignan: vuole chiudere entro la prossima settimana per fargli giocare il #MondialeperClub . C'è distanza sulla valutazione, ma i contatti continuano. Il portiere francese è aperto al tr

