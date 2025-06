Mercato Milan | la porta un rebus le fasce un cantiere aperto Chi resta e chi parte? I nomi

Il mercato del Milan si rivela un vero e proprio rebus: la porta resta aperta a grandi opportunità, mentre le fasce sono un cantiere in continuo fermento. Chi resterà, chi partirà e quali nomi prenderanno forma nel nuovo progetto rossonero? Ecco le notizie più importanti di oggi, lunedì 9 giugno 2025, tra aggiornamenti sul campionato e le ultime novità di calciomercato.

