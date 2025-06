Mercato Milan aumentata l’offerta del Chelsea per Maignan

Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più in bilico, con il Chelsea che stringe i tempi per assicurarsi il portiere francese.

Calciomercato Milan, Maignan al Chelsea? Arriva la prima mossa dei Blues - Il calciomercato entra nel vivo con il Chelsea che sembra aver messo nel mirino Mike Maignan, portiere del Milan.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Fabrizio Romano, guru indiscusso del calciomercato, il Chelsea ha presentato un'offerta ufficiale di 15 milioni di euro per Mike Maignan, estremo difensore del Milan.

Il Chelsea aspetta la risposta del Milan per Mike Maignan. Intanto Tare blocca Vanja Milinkovic-Savic, che sarebbe l'opzione più semplice. Jonathan David si allontana dall'Italia. Sam Beukema, sì al Napoli. Tutte le ultime novità di mercato.

