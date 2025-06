Mercato Milan | Atletico Madrid all’assalto per Theo Hernandez ecco l’offerta

Il calciomercato infiamma il cuore rossonero: l’Atletico Madrid si prepara all’assalto per Theo Hernandez, offrendo una proposta allettante al Milan. Il futuro del terzino francese sembra appeso a un filo, tra entusiasmo e incertezza. Ma quali saranno le mosse del club meneghino? Resta da scoprire come si svilupperà questa sfida di mercato e se il talento franco-spagnolo resterà ancora a lungo sotto la Madonnina.

Il Milan aveva chiuso l'affare Theo con l'Al-Hilal per 35M totali, l'Atletico Madrid al momento offre molto meno. Meno della metà. Per il Milan al momento non ha senso fare questo affare. L'interesse dall'Atletico è confermato, ma non è una trattativa avanzata @F Partecipa alla discussione

#Calciomercato | #Milan, il punto sulle uscite: l'#AtleticoMadrid ha offerto 15 milioni di euro per Theo #Hernandez, ancora pochi per i rossoneri. Nel frattempo, il francese continua a non aprire all'#AlHilal. Per #Chukwueze c'è stato un sondaggio del #Betis. Partecipa alla discussione

