Mercato Juventus quell’obiettivo balza in cima alla lista! Serviranno 30 milioni di euro per il colpo in Serie A Ultimissime

Il mercato della Juventus si infiamma con un obiettivo che fa sognare i tifosi: Nuno Tavares, il terzino della Lazio, scalda gli animi e si candida a diventare il nuovo perno sulla fascia sinistra. Con una valutazione che supera i 30 milioni di euro, il colpo potrebbe rivoluzionare la rosa bianconera. Riuscirà la Vecchia Signora a conquistare il suo obiettivo e rafforzare ulteriormente la propria competitività ? Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti.

Mercato Juventus, 30 milioni di euro per il colpo in Serie A: Nuno Tavares sarebbe ora il preferito per la fascia sinistra. Gli aggiornamenti. Secondo quanto riportato da La Stampa, Nuno Tavares sarebbe diventato il primo obiettivo della Juve per la fascia sinistra. Arrivare al terzino della Lazio, però, non sarà facile: dopo il riscatto dall’Arsenal, il presidente Lotito valuta il calciatore non meno di 30 milioni di euro. Tavares potrebbe diventare un obiettivo prioritario dei bianconeri qualora dovesse essere ceduto Andrea Cambiaso. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, quell’obiettivo balza in cima alla lista! Serviranno 30 milioni di euro per il colpo in Serie A. Ultimissime

In questa notizia si parla di: Juventus Obiettivo Milioni Euro

