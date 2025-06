Mercato Juventus l’Inter sfida i bianconeri per due obiettivi | uno ha già aperto al trasferimento in nerazzurro L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il mercato estivo si infiamma: l'Inter sfida la Juventus su due fronti, puntando forte su Hojlund e Leoni del Parma. Con voci di un possibile addio del talento danese all’ombra della Mole, il derby d’Italia si sposta anche nel calciomercato. Chi avrà la meglio tra i due giganti per assicurarsi queste stelle? La battaglia è appena iniziata e le sorprese sono dietro l’angolo. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Mercato Juventus, l’Inter sfida i bianconeri per due obiettivi: Hojlund avrebbe giĂ aperto ai nerazzurri. NovitĂ in vista dell’estate. Derby d’Italia sul mercato. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ Inter si sta muovendo concretamente per Hojlund e Leoni del Parma. Entrambi sono nomi seguiti anche dal mercato Juventus. Hojlund avrebbe giĂ aperto al trasferimento all’ Inter, con il club nerazzurro ora al lavoro con il Manchester United: non c’è accordo sulla formula perchĂ© l’Inter vuole il prestito con diritto, mentre gli inglesi puntano ad una cessione o un prestito con obbligo a 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com