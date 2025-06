Mercato Juve uno degli ultimi arrivati può subito lasciare Torino! Cosa filtra sul futuro di quel bianconero | se dovesse arrivare un’offerta… Tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma con alcune decisioni sorprendenti: Lloyd Kelly, arrivato da poco, potrebbe già lasciare Torino in seguito a una valutazione negativa da parte della dirigenza. La suddetta situazione solleva numerosi interrogativi sul futuro del difensore e sulle strategie di rafforzamento del club bianconero. Quali altre mosse sono previste? Scopriamo tutti i dettagli e le possibili ripercussioni di questa intricata vicenda.

Mercato Juve, uno degli ultimi arrivati può subito lasciare Torino: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. È già a rischio l’esperienza di Lloyd Kelly con la Juventus. Il difensore, appena arrivato in bianconero, potrebbe essere rimesso sul mercato. Lo riporta Giovanni Albanese sul proprio profilo X, spiegando che il centrale ex Newcastle non ha convinto la dirigenza, che è ora pronta a valutare ipotesi di uscita. Un’operazione inaspettata in chiave calciomercato Juve, che potrebbe chiudersi ancor prima di iniziare realmente. Il club è infatti aperto ad ascoltare eventuali offerte nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, uno degli ultimi arrivati può subito lasciare Torino! Cosa filtra sul futuro di quel bianconero: se dovesse arrivare un’offerta… Tutti i dettagli

