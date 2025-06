Mercato Inter Hojlund vuole l’Italia | c’è distanza sulla formula

A pochi giorni dalla partenza per gli Stati Uniti, il mercato dell’Inter si infiamma: tra speranze e sfide, i nerazzurri tentano di chiudere l’affare Hojlund, il talentuoso attaccante danese del Manchester United, desideroso di tornare in Italia. La trattativa, però, è ancora in salita, con distanza sulla formula da colmare. Quale sarà il prossimo passo? Restate sintonizzati per scoprirlo.

A pochi giorni dalla partenza per gli Stati Uniti, il mercato dell’ Inter entra nel vivo. I nerazzurri stanno cercando in ogni modo di chiudere la trattativa che porta all’attaccante danese Rasmus Hojlund al momento in forza al Manchester United. Il classe 2003 arrivato ai Red Devils nell’estate 2023 non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Mercato Inter, Hojlund vuole l’Italia: c’è distanza sulla formula

In questa notizia si parla di: Mercato Inter Hojlund Vuole

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Calciomercato Inter da F di fomento: Difesa: Leoni, Acerbi via, Bisseck via solo a fronte di offerta monstre Centrocampo: Fabbian (come detto giorni fa), via Zielinski, Asllani resta, Chivu lo farà rendere Attacco: Bonny, Hojlund se parte Taremi, Pio in prima squa Partecipa alla discussione

Rasmus Hojlund allontana il mercato: "Mi aspetto di restare qui" Il calciatore danese accostato all'Inter, non ha lasciato dubbi sulle sue intenzioni future #Juventus #Hojlund #ManchesterUnited Partecipa alla discussione

Inter, operazione ringiovanimento: Hojlund, Bonny le priorità in attacco; la richiesta di Chivu per la difesa - Rasmus Hojlund pubblicamente si dice pronto a restare al Manchester U ... Leggi su calcionews24.com

Inter, doppio assalto a Bonny e Leoni. E Hojlund spinge per tornare in Serie A - Hojlund vuole l’Italia: l’Inter punta al prestito, lo United chiede 45 milioni ... Leggi su fcinter1908.it

Inter, messaggio Hojlund: il Manchester United fa il prezzo, distanza sulla formula - Lo United vuole una cessione definitiva, l’Inter spinge per il prestito ... Leggi su fcinter1908.it